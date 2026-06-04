Россияне начали следить за чистотой одного элемента на своих машинах

Львиная доля выписанных по части 1 статьи 12.2 КоАП России постановлений приходится на зиму, с ноября по апрель. При этом за последние три года их число стабильно снижается: если в 2023—2024 годах на них приходилось 2,5% относительно всех выписанных штрафов, то в 2025-2025 их доля сократилась до 2,25%, а в 2025-2026 — до 1,6%.

Также сообщается, что чаще всего автомобилистов привлекают к ответственности за это нарушение в Ульяновской области и Москве. В этих регионах доля выписанных за грязные госномера постановлений самая высокая: 13% и 10% соответственно с 2023-2024 годах и 6% и 5,7% в 2025-2026.

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