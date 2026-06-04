Опубликовано 04 июня 2026, 15:051 мин.
Россияне начали следить за чистотой одного элемента на своих машинахВодители перестали «попадаться» гаишникам с грязными госномерами
Россияне начали следить за чистотой одного элемента на своих машинах. За последние три года российские водители начали более тщательно следить за читаемостью госномеров на своих автомобилях. Согласно исследованию сервиса bip.ru, которое имеется в распоряжении Quto.ru и в основу которого лёг анализ данных 20 млн пользователей платформы, гаишники стали намного реже наказывать водителей за грязные регистрационные знаки.
РИА Новости / Александр Кряжев
Львиная доля выписанных по части 1 статьи 12.2 КоАП России постановлений приходится на зиму, с ноября по апрель. При этом за последние три года их число стабильно снижается: если в 2023—2024 годах на них приходилось 2,5% относительно всех выписанных штрафов, то в 2025-2025 их доля сократилась до 2,25%, а в 2025-2026 — до 1,6%.
Также сообщается, что чаще всего автомобилистов привлекают к ответственности за это нарушение в Ульяновской области и Москве. В этих регионах доля выписанных за грязные госномера постановлений самая высокая: 13% и 10% соответственно с 2023-2024 годах и 6% и 5,7% в 2025-2026.
Читайте также:
- На АвтоВАЗе рассказали о корректировке цен на Lada
- RDS Fest 2026 объединит регионы России культурой дрифта
- В России резко выросли продажи автомобилей
Автомобильные новости
Мотокаталог на Quto
Более 5000 моделей в каталоге