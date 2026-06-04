RDS Fest 2026 объединит регионы России культурой дрифта

Российская Дрифт Серия более 16 лет объединяет спортсменов, команды и болельщиков из десятков регионов страны — от Калининграда до Владивостока. Именно поэтому одной из главных тем предстоящего фестиваля большого дрифта станет многообразие и единство народов России.

Пилоты, партнёры и участники RDS Fest представят культурный колорит своих регионов, познакомят гостей с традициями, особенностями и характером разных уголков нашей необъятной страны. Через эмоции и любовь к дрифту фестиваль покажет, как люди самых разных национальностей, профессий и взглядов могут говорить на одном языке — языке спорта, мастерства и взаимного уважения.