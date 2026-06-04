В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга

Автомобиль Senat представлен в северной столице на ПМЭФ

В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга. На проходящем в северной столице Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера нового премиального автомобиля Senat 900. Предполагается, что новинка будет пользоваться спросом у чиновников, которые ранее ездили на Mercedes-Benz.