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Опубликовано 04 июня 2026, 16:00
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В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга

Автомобиль Senat представлен в северной столице на ПМЭФ
В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга. На проходящем в северной столице Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера нового премиального автомобиля Senat 900. Предполагается, что новинка будет пользоваться спросом у чиновников, которые ранее ездили на Mercedes-Benz.
В России назвали стоимость нового премиального седана из Петербурга
РИА Новости / Александр Кряжев

«Мы предлагаем продукт ценой 12 миллионов рублей в полном оснащении», — сообщили директор по развитию продукта Анатолий Калицев.

Уточняется, что приём предварительных заказов на модель уже начался, а производство четырёхдверки налажено на экс-заводе Toyota в Шушарах.

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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
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