АвтоВАЗ начнёт ставить на машины новой марки больше деталей из России

«Это "пилот", мы смотрим, как встретили продукт. Пока скромно скажу - неплохо воспринялся, и предзаказы продолжают поступать. Дальнейшие решения по углублению локализации будем принимать по итогам, наверное, текущего года», — отметил топ-менеджер.

По его словам, сегодня ни одна модель бренда, в том числе минивэн M7, не проходят по уровню использования российских комплектующих для включения в список автомобилей такси. Однако в перспективе ситуация может измениться, считает Костромин.

Сегодня модель, которая предложена покупателям в кузовах пассажирский вэн и цельнометаллический фургон, является единственной моделью, которую собирают серийно на дочернем предприятии «ВИС-Авто». В будущем также планируется наладить выпуск модели М9 на мощностях нижегородского предприятия «Промтех» и в Тольятти.

Ожидается, что до конца 2026 года с конвейеров сойдёт несколько тысяч машин SKM.

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