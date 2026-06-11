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Опубликовано 11 июня 2026, 15:05
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Россиянам назвали главные преимущества машин из Китая перед европейцами

Автомобили из КНР уже обходят западные бренды по ряду показателей
Россиянам назвали главные достоинства машин из Китая перед европейцами. За последние 10 лет автомобильная промышленность Поднебесной прошла тот же путь, на который европейским, корейским и японским производителям потребовалось несколько десятилетий. По словам основателя компании «ВсёИзКитая» Андрея Когана, которые приводит RG.RU, совсем недавно китайские автомобили могли быть разве что дешёвой альтернативой традиционным брендам, но сегодня они уже сопоставимы с ними по ряду параметров.
Россиянам назвали главные преимущества машин из Китая перед европейцами
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«Одним из главных преимуществ китайских автомобилей стала скорость внедрения новых технологий», — отметил эксперт.

По его словам, у традиционных марок разработка платформы, дорожные тесты и вывод новых автомобилей на рынок занимают, в среднем, до семи лет. В Китае же на это уходит порядка трёх лет. Добиться этого удалось, в том числе, за счёт сокращения бюрократии и скорости принятия решений.

Сам по себе рынок Китая является самым крупным в мире, с высоким уровнем внутренней конкуренции. Так что производители вынуждены постоянно совершенствовать свои технологии, работать над повышением комфорта и качеством материалов и компонентов. При этом они учитывают пожелания и запросы своих клиентов. Для покупателей же это значит появление более современных моделей и отсутствие необходимости ждать обновления.

Особенно сильно китайцы продвинулись в сфере цифровых технологий. Покупатель уже в базовом оснащении получает виртуальную панель приборов, мультимедиа с крупным экраном и камерой заднего вида, навигацию, комплекс систем безопасности и водительских ассистентов, телематика для удалённого управления рядом систем. У европейских и азиатских автомобилей тот же набор, как правило, предложен только в дорогих комплектациях и на премиальных моделях.

Также инженеры в КНР приближаются к мировому лидерству в области электрифицированного транспорта. Использованные наработки не только позволяют некоторым гибридам и электромобилям достойно конкурировать с признанными мировыми лидерами в области запаса хода и эффективности, но и используются традиционными брендами.

«При этом говорить о полном технологическом превосходстве китайского автопрома над европейскими и японскими производителями пока преждевременно. Европейские бренды по-прежнему обладают сильными позициями в области управляемости, инженерных решений, долговечности отдельных компонентов и многолетнего опыта производства автомобилей. Японские компании сохраняют репутацию лидеров по надёжности и качеству силовых агрегатов. Однако именно в массовом сегменте разрыв между производителями стремительно сокращается», — заключил Коган.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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