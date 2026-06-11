Россиянам назвали главные преимущества машин из Китая перед европейцами

«Одним из главных преимуществ китайских автомобилей стала скорость внедрения новых технологий», — отметил эксперт.

По его словам, у традиционных марок разработка платформы, дорожные тесты и вывод новых автомобилей на рынок занимают, в среднем, до семи лет. В Китае же на это уходит порядка трёх лет. Добиться этого удалось, в том числе, за счёт сокращения бюрократии и скорости принятия решений.

Сам по себе рынок Китая является самым крупным в мире, с высоким уровнем внутренней конкуренции. Так что производители вынуждены постоянно совершенствовать свои технологии, работать над повышением комфорта и качеством материалов и компонентов. При этом они учитывают пожелания и запросы своих клиентов. Для покупателей же это значит появление более современных моделей и отсутствие необходимости ждать обновления.

Особенно сильно китайцы продвинулись в сфере цифровых технологий. Покупатель уже в базовом оснащении получает виртуальную панель приборов, мультимедиа с крупным экраном и камерой заднего вида, навигацию, комплекс систем безопасности и водительских ассистентов, телематика для удалённого управления рядом систем. У европейских и азиатских автомобилей тот же набор, как правило, предложен только в дорогих комплектациях и на премиальных моделях.

Также инженеры в КНР приближаются к мировому лидерству в области электрифицированного транспорта. Использованные наработки не только позволяют некоторым гибридам и электромобилям достойно конкурировать с признанными мировыми лидерами в области запаса хода и эффективности, но и используются традиционными брендами.

«При этом говорить о полном технологическом превосходстве китайского автопрома над европейскими и японскими производителями пока преждевременно. Европейские бренды по-прежнему обладают сильными позициями в области управляемости, инженерных решений, долговечности отдельных компонентов и многолетнего опыта производства автомобилей. Японские компании сохраняют репутацию лидеров по надёжности и качеству силовых агрегатов. Однако именно в массовом сегменте разрыв между производителями стремительно сокращается», — заключил Коган.

Читайте также: