В России отметили всплеск спроса на одну категорию товаров для машин

Сильнее всего вырос спрос на аксессуары для салона, багажника и подкапотного пространства в Казани — сразу на 59%, также эксперты отметили увеличение продаж на 9% в Краснодаре и на 3% в Нижнем Новгороде.

Впрочем, заметно отличаются предпочтения путешественников. Например, интерес россиян к противоугонным устройствам наиболее заметен в Екатеринбурге (в 4 раза), Казани (в 2 раза), Санкт-Петербурге (в 1,5 раза) и Москве (в 1,1 раза).

Помимо этого, в мае отмечен повышенный интерес автомобилистов к пылесосам: эти товары чаще покупали в Екатеринбурге (рост продаж в 2,5 раза), Воронеже (в 2 раза) и Нижнем Новгороде (в 1,3 раза). А органайзеры в багажник оказались востребованы в Новосибирске и Нижнем Новгороде — в обоих городах зафиксирован рост спроса в 2 раза, а также в Санкт-Петербурге, где он вырос в 1,3 раза.

Также в компании отмечают увеличение продаж в 2,5 раза аварийных наборов, включающих огнетушители, знаки аварийной остановки и светоотражающие жилеты, спрос на автомобильные аптечки вырос в 1,6 раза. Помимо этого, россияне стали чаще покупать буксировочные тросы, аккумуляторы и предпусковые подогреватели двигателя, амортизаторы багажника и другие товары.

«Перед дальней поездкой на автомобиле важно оценить не только маршрут, но и техническую готовность машины. На трассе даже небольшая неисправность может привести к длительной остановке, особенно если рядом нет сервиса или магазина автотоваров. Поэтому водители заранее проверяют аккумулятор, комплектуют автомобиль базовыми инструментами, аварийными принадлежностями и другими товарами, которые помогают сохранить комфорт и безопасность в пути», — пояснили эксперты компании.

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