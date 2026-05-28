Чиновников оставят без ответственности за ошибочные «письма счастья»

Согласно поправкам, для должностных лиц предложено ввести административную ответственность в случаях, когда по фото- и видеоматериалам видно ошибку. Например, если на снимке автомобиль едет на эвакуаторе, нарушение совершает его тень или блики фар.

«Однако даже при таких очевидных признаках отсутствия административного правонарушения должностные лица неумышленно, в спешке либо сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, вероятно, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать», — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ предполагал введение штрафа для чиновников, чья подпись стоит на этих документах, в размере выписанного водителю, но не менее 5 000 рублей.

В думском комитете по законодательству и госстроительству нововведения не поддержали и указали, что должностных лиц МВД уже привлекают к ответственности за совершение противоправных действий, так что предложенные поправки нецелесообразны.

