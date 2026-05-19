Раскрыто, на каких трассах Москвы водители игнорируют запрет остановки

«Остановка на магистрали — это не только штраф, но и риск для водителей. В 2026 году МАДИ зафиксировала почти 37 тыс. таких случаев остановки автомобилей. Это на 18% меньше, чем в 2025 году» — отметили в ведомстве.

Чаще всего требования знаков автомобилисты игнорировали на Рязанском (6 193 нарушений) и Кутузовском (5 325 нарушений) проспектах, а также Рублёвском шоссе (4 649 нарушений), Ленинградском проспекте (3 757 случаев), Ярославском шоссе (3 178 нарушений).

Столичные власти напомнили, что водители получили «письмо счастья» на 4 500 рублей.

«Остановка автомобилей на скоростных магистралях затрудняет движение и повышает вероятность тяжелых аварий. Призываем водителей не нарушать правила и избегать остановок на этих участках дорог», — заключил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

