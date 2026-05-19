В России резко выросли продажи одного типа машин

Бестселлером в апреле стали электрокары марки Evolute, на долю которых пришлось 45% продаж — в прошлом месяце на них остановили выбор 409 россиян.

На второй строчке с результатом 184 реализованных транспортных средства разместился отечественный UMO.

Помимо этого, спросом пользовались Avatr (85 шт.), Geely (41 шт.) и BYD (35 шт.).

В модельном рейтинге лидирует электро-кросс Evolute i-Joy — в апреле модель разошлась тиражом 401 экземпляр. Помимо этого, россияне покупали машины UMO 5 (184 шт.), Avatr 12 (47 шт.), Avatr 11 (38 шт.), Geely EX5 (37 шт.).

