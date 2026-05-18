На «Игоре Драйв» состоится II этап RDS GP

Цареградцев в 2024 году выиграл квалификацию на «обратной» конфигурации петербургского автодрома, а в 2025-м стал вторым по итогам парных заездов, так что двукратный чемпион RDS GP смог найти общий язык с трассой. Ирландский пилот впервые приедет на «Игора Драйв», но та скорость, с которой спортсмен адаптируется в новых для себя условиях, уже доказала, что новые трассы проблемой для Томми не станут, а фирменный стиль пилотирования Кайли очень подходит скоростным трекам.

Нельзя сбрасывать со счетов и других представителей этих команд. Опытнейший Евгений Лосев, молодые братья Илья и Влад Поповы будут грозной силой, поскольку на старте сезона их стараниями «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» заняла второе место в командном зачёте. Поборются за победу и пилоты Fresh Racing — Дамир Идиятулин в сезоне-2024 выиграл заезды на «обратной» конфигурации «Игора Драйв», а в прошлом году попал на подиум, так что сибиряк точно в числе претендентов на тройку призёров. На приятные сюрпризы способы и его напарники по Fresh Racing, Сергей Кузнецов и Денис Мигаль.

Потенциальными кандидатами на места на призовом пьедестале можно считать и представителей двух других команд, Takayama Forward Auto и Lukoil Racing Drift Team, которые уверенно чувствуют себя на скоростных автодромах. Красноярской команде Пётр Бородин уже принёс подиум на старте сезона, так что сейчас начинание пилота готовы поддержать его напарники по Takayama Forward Auto — Георгий Чивчян, Тимофей Добровольский и Роман Тиводар.