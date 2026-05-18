На «Игоре Драйв» состоится II этап RDS GP

На «Игоре Драйв» состоится II этап RDS GPГонка будет проходить по обратной конфигурации трассы
Доработанная «обратная» конфигурация оцениваемого участка, которая дебютировала в 2025 году, будет задействована и в новом сезоне. Пилотов ждут сверхдинамичный разгон, скоростная постановка и движение по рельефной конфигурации в непосредственной близости от трибун с болельщиками. Качественное покрытие гоночного полотна и широкие заасфальтированные зоны вылета позволяют спортсменам RDS GP демонстрировать яркие и агрессивные проезды, а для молодых пилотов станут возможностью пробовать свои силы в максимально безопасных условиях.
В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior впервые проводят серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров в возрасте от 8 до 15 лет. УТС стартовали в прошлые выходные в рамках этапа Открытого чемпионата РДС в столичном ЦТВС «Москва», а первым автодромом Гран-При Российской Дрифт Серии, где выступят юные дрифтеры, станет «Игора Драйв». В рамках учебно-тренировочных сборов пройдут теоретические занятия, учебные заезды и парные проезды по основной конфигурации RDS GP.
На автодроме в Санкт-Петербурге выступят 10-летний Даниил Арефьев на подготовленной к дрифту BMW 3-Series E92, 14-летний Степан Попов на дрифтовой Toyota Mark II, а пилотировать Toyota Altezza будет 12-летний Арсений Цареградцев — впервые в истории официальных этапов Российской Дрифт Серии в ходе одного уик-энда на одной трассе появятся действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев и его сын, который уже знаком многим фанатам управляемого заноса по показательным выступлениям на различных мероприятиях.
В статусе основных претендентов на победу в Санкт-Петербург приедут финалисты первого этапа на Moscow Raceway — лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и дебютант российского дрифта Томми Кайли, представляющий Fresh Racing.
Цареградцев в 2024 году выиграл квалификацию на «обратной» конфигурации петербургского автодрома, а в 2025-м стал вторым по итогам парных заездов, так что двукратный чемпион RDS GP смог найти общий язык с трассой. Ирландский пилот впервые приедет на «Игора Драйв», но та скорость, с которой спортсмен адаптируется в новых для себя условиях, уже доказала, что новые трассы проблемой для Томми не станут, а фирменный стиль пилотирования Кайли очень подходит скоростным трекам.
Нельзя сбрасывать со счетов и других представителей этих команд. Опытнейший Евгений Лосев, молодые братья Илья и Влад Поповы будут грозной силой, поскольку на старте сезона их стараниями «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» заняла второе место в командном зачёте. Поборются за победу и пилоты Fresh Racing — Дамир Идиятулин в сезоне-2024 выиграл заезды на «обратной» конфигурации «Игора Драйв», а в прошлом году попал на подиум, так что сибиряк точно в числе претендентов на тройку призёров. На приятные сюрпризы способы и его напарники по Fresh Racing, Сергей Кузнецов и Денис Мигаль.
Потенциальными кандидатами на места на призовом пьедестале можно считать и представителей двух других команд, Takayama Forward Auto и Lukoil Racing Drift Team, которые уверенно чувствуют себя на скоростных автодромах. Красноярской команде Пётр Бородин уже принёс подиум на старте сезона, так что сейчас начинание пилота готовы поддержать его напарники по Takayama Forward Auto — Георгий Чивчян, Тимофей Добровольский и Роман Тиводар.
Пилоты московского коллектива Lukoil Racing Drift Team на подиум в 2026 году пока не поднимались, но Григорий Гусев, Андрей Астапов и Данила Воробьёв за рулём своих новых дрифт-каров, подготовленных к этому сезону прославленной командой, вполне могут сделать это в Санкт-Петербурге.
Для петербургской команды Carville Racing, за которую в этом году выступают Антон Козлов, Иван Пальмин, Артём Лейтис и Дмитрий Щербина, предстоящий уик-энд станет единственным домашний этапом в Гран-При Российской Дрифт Серии, поэтому коллектив нацелен показать высокий результат.
Домашним треком «Игора Драйв» является и для новой команды Heatcarbon racing, которая представлена Антоном Клямко на BMW 2-Series F22. Пилот уже демонстрировал успешные выступления на автодроме в Санкт-Петербурге, так что и в этом сезоне может приятно удивить болельщиков как в квалификации, так и в парных заездах.
По «уайлд-кард» (англ. – wild card) участие во втором этапе Гран-При РДС примут четыре пилота Открытого чемпионата РДС. На «Игора Драйв» в рамках RDS GP дебютируют Станислав Антропов на уникальной по меркам российского дрифта Mazda RX-8 и Александр Леонов на BMW E92. Руслан Арефьев выведет на старт новый автомобиль BMW M4 G82, а Владислав Ерофеев продолжит выступать по «уайлд-кард» за команду STAR PЁR STARS AIMOL на Nissan Silvia S15.
В сезоне-2026 квалификационные парные заезды пилотов Гран-При РДС оценивают опытные судьи Антон Новиков, Андрей Паули и Дмитрий Ермохин. Четвёртый судья, занимающийся аналитикой повторов, меняется от этапа к этапу, чтобы обеспечить эффективный процесс подготовки новых судейских кадров.
Расписание 2-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Игора Драйв». 23 мая, суббота:
- 9:30 — тренировочные заезды;
- 12:00 — квалификация;
- 17:00 — автограф-сессия на пит-лейне;
- 18:00 — парные тренировки.
24 мая, воскресенье:
- 9:15 — тренировочные заезды;
- 10:30 — парные заезды ТОП-32;
- 12:40 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе;
- 14:00 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал;
- 18:00 — церемония награждения.
Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.