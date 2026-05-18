Сергей Давидадзе одержал победу на II этапе RDS Open

Сергей Давидадзе одержал победу на II этапе RDS OpenГонки проходили в Центре технических видов спорта «Москва»
В первый соревновательный день, 16 мая, на автодроме проходила квалификация, в которой победителем стал пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров — это первое «золото» в коллекции спортсмена. Он выполнил судейское задание с точностью 94 балла из 100 возможных.
Среди юниоров, для которых в рамках второго этапа RDS Open прошли учебно-тренировочные сборы (УТС), победу в квалификационных заездах одержал 14-летний Тимофей Колобов (г. Москва). Юный пилот получил от судей 93 балла. Напомним, учебно-тренировочные сборы в рамках летнего сезона проводятся при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта AIMOL JUNIOR.
Второй день чемпионата, 17 мая, был посвящен парным заездам. В сезоне-2026 они проводятся по системе выбывания после двух поражений. Победитель этапа Сергей Давидадзе в первом раунде встретился со столичным пилотом из команды STAR PËR STARS AIMOL Дмитрием Добровольским. После первого хита судейская коллегия не смогла прийти к единому мнению и назначила перезаезд (прим. OMT — One More Time). В повторной дуэли рефери отдали победу Давидадзе, а Добровольский отправился в нижнюю часть сетки для дальнейшей борьбы с Александром Щетининым из Москвы.
В следующем раунде соперником для победителя этапа стал москвич Андрей Овчинников — хит завершился победой Сергея Давидадзе, а его оппонент перешёл во вторую часть турнирной сетки, где его ожидала дуэль с Дмитрием Добровольским.
В третьем раунде состоялась встреча Давидадзе с победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС Владимиром Афанасьевым, выступающим за команду Tamashi Racing из Санкт-Петербурга, которая вывела Сергея в финал, а Владимира — в заезды за третье место. В финале за главное место на тумбе Сергей Давидадзе бился с пилотом команды STAR PËR STARS AIMOL Владиславом Ерофеевым (г. Георгиевск) — по итогам хита экс-пилот Гран-При РДС получил «серебро», а самарский пилот был признан победителем второго этапа RDS Open.
«Этап получился достаточно напряжённым, но вместе с командой мы со всем справились. В межсезонье мы провели серьёзную подготовку, в рамках первого этапа допустили ошибку, работая со старой подвеской, а уже во втором этапе перешли на новую подвеску и теперь машина идеально рулится. Наконец-то, мы на своём месте. Будем продолжать стремиться к победам и высоким позициям в турнирной сетке чемпионата», — рассказал Сергей Давидадзе.
Победителем по итогам парных заездов среди участников учебно-тренировочных сборов стал Тимофей Колобов — в двух из трех раундов, он был убедительнее для рефери как в роли лидера, так и преследователя. Его соперник десятилетний Даниил Арефьев (г. Москва) занял второе место, показав заезды, практически не уступающие по качеству и динамике не только юниорам, но взрослым пилотам. Заявленный ранее юниор Степан Попов (г. Москва) не смог принять участие в учебных и тренировочных заездах из-за технических проблем, но успешно освоил теоретические занятия.
«От победы в рамках УТС у меня зашкаливают эмоции. Парные заезды прошли для меня хорошо, несмотря на небольшие шероховатости, получилось добиться хорошего результата. Обязательно продолжу участие в сборах и буду стараться показывать стабильно высокие результаты», — поделился Тимофей Колобов.
Напомним, по итогам УТС в рамках «Зимнего Кубка РДС», который состоялся в январе 2026 года, Тимофей Колобов также стал победителем и в квалификации, и в парных заездах.
В командном зачёте победителями второго этапа Открытого чемпионата РДС стала команда STAR PËR STARS AIMOL, в состав которой вошли Дмитрий Добровольский (г. Москва), Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск). «Серебро» получила команда Tamashi Racing — Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба — г. Санкт-Петербург) и Станислав Антропов (г. Омск). Замкнула тройку лидеров команда «ЦМРБанк», которую представляли столичные пилоты Руслан Арефьев и Алексей Разинков.
Открытый чемпионат РДС 2026. II этап. ЦТВС «Москва». ТОП-3 личный зачёт.
- Сергей Давидадзе (г. Самара) — 259 баллов.
- Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) — 191 балл.
- Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) — 153 балла.
Открытый чемпионат РДС 2026. ЦТВС «Москва». ТОП-3 командный зачёт.
- STAR PËR STARS AIMOL — 274 балла.
- Tamashi Racing — 237 баллов.
- «ЦМРБанк» — 76 баллов.
Результаты каждого этапа влияют на итоговое расположение участников в турнирной таблице сезона Открытого чемпионата РДС. Открытый чемпионат РДС 2026. Личный зачёт. Итоги двух этапов. ТОП-3:
- Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) — 415 баллов.
- Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) — 353 балла.
- Анатолий Щербак (г. Москва) — 337 баллов.
Открытый чемпионат РДС 2026. Командный зачёт. Итоги 2 этапов.
- Tamashi Racing — 538 баллов.
- STAR PËR STARS AIMOL — 520 баллов.
- «ЦМРБанк» — 193 балла.
Сезон Открытого чемпионата РДС продолжится 6 и 7 июня в Казани, где на автодроме KazanRing Canyon пройдёт III этап RDS Open. А уже в ближайший уик-энд 23 и 24 мая на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдёт второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии, где сильнейшие пилоты страны продолжат борьбу за первенство в сезоне-2026.