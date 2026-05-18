Сергей Давидадзе одержал победу на II этапе RDS Open

В первый соревновательный день, 16 мая, на автодроме проходила квалификация, в которой победителем стал пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров — это первое «золото» в коллекции спортсмена. Он выполнил судейское задание с точностью 94 балла из 100 возможных.

Среди юниоров, для которых в рамках второго этапа RDS Open прошли учебно-тренировочные сборы (УТС), победу в квалификационных заездах одержал 14-летний Тимофей Колобов (г. Москва). Юный пилот получил от судей 93 балла. Напомним, учебно-тренировочные сборы в рамках летнего сезона проводятся при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта AIMOL JUNIOR.

Второй день чемпионата, 17 мая, был посвящен парным заездам. В сезоне-2026 они проводятся по системе выбывания после двух поражений. Победитель этапа Сергей Давидадзе в первом раунде встретился со столичным пилотом из команды STAR PËR STARS AIMOL Дмитрием Добровольским. После первого хита судейская коллегия не смогла прийти к единому мнению и назначила перезаезд (прим. OMT — One More Time). В повторной дуэли рефери отдали победу Давидадзе, а Добровольский отправился в нижнюю часть сетки для дальнейшей борьбы с Александром Щетининым из Москвы.