Раскрыты способы экономии при подготовке машины к лету

«Когда автовладелец приходит не с поломкой, а чтобы оценить состояние подвески, тормозов, охлаждения и кондиционера, ему удается избежать крупных внезапных трат и не переплачивать за лишние операции и детали», — отметил эксперт.

В первую очередь, автомобилистам рекомендуют проверить систему охлаждения: оценить уровень и состояние жидкости, осмотреть радиатор на предмет загрязнения и подтёков. Кстати, именно забитый грязью конденсатор и радиатор являются основными причинами перегрева в пробках летом. Также не лишним будет ещё до наступления жары проверить работу кондиционера.

К перечню основных проверок также отнесена диагностика подвески и рулевого управления. В период обильного появления ям на дорогах страдают амортизаторы, опоры, сайлентблоки рычагов, стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги. Любой из небольших дефектов, если не обратить внимание заранее и не заменить деталь, может обернуться дорогостоящим ремонтом.

После зимы зачастую на тормозных дисках нередко возникает коррозия, а закисшие направляющие приводят к повышенному износу колодок. Так что важно не только продиагностировать узел, но также провести его обслуживание: почистить и смазать направляющие, проверить пыльники.

К числу обязательных весенних работ Родионов отнёс проверку кузова и днища на предмет сколов и повреждений, а также возможных очагов коррозии. Одним из основных пунктов он называет тщательную мойку от дорожной соли и грязи.

Наконец, нужно уделить внимание щёткам стеклоочистителя, проверить работу омывателя и светотехники. До сезонного шиномонтажа — оценить состояние шин.

«Сэкономить на подготовке к лету, не ухудшая безопасность, помогают три принципа. Начинать важно с грамотной диагностики. Она позволяет отсечь лишние операции и запчасти, а все расходы — запланировать. "Тушить пожары" всегда выходит дороже. Использовать качественные запчасти — аналоги вместо дорогостоящих оригиналов там, где возможно. Но всегда ищите сервис, который даёт гарантию на запчасти, отвечает за происхождение и установку. Не пытаться экономить на ключевых узлах. Если диагностика показывает, что амортизаторы, тормозные шланги или шаровые опоры требуют замены, откладывать не стоит. Это те элементы, от которых напрямую зависит управляемость и тормозной путь, особенно летом, на высокой скорости», — заключил Родионов.

