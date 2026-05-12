Россиянам назвали способы предотвращения ржавчины на китайских машинах

По словам эксперта, нередко китайские автомобили из-за особенностей технологического процесса имеют скрытые полости и соединённые внахлёст панели — такие места уязвимы с самого начала. Как правило, основной удар принимают на себя пороги, нижние кромки дверей и колёсные арки.

«Производители из КНР часто экономят на толщине катафорезного грунта и лакокрасочном покрытии, что делает металл беззащитным от гравия и песка. Даже крошечный скол может быстро превратиться в коррозию из-за отсутствия цинкового слоя на деталях кузова», — заявил Кубляков.

Он также отметил, что наиболее опасна внутренняя коррозия, которая появляется под пластиковыми элементами кузова. Здесь собираются влага, оседают реагенты и грязь, создавая эффект компресса — это приводит к гниению металла. Также ржавчину нередко можно заметить на швах под капотом и в багажнике.

При обнаружении «рыжиков» или вздутия краски нужно немедленно вмешаться в процесс: тщательно очистить поражённый участок до металла, использовать преобразователь ржавчины, использовать эпоксидные грунты для восстановления — последние лучше брать на основе ортофосфорной кислоты.

«Нужно помнить, что лакокрасочное покрытие должно наносить с соблюдением температурных режимов и межслойной выдержки, чтобы гарантировать адгезию и долговечность ремонта», — подчеркнул эксперт.

Но самым надёжным способом защиты является превентивная обработка потенциально уязвимых участков. Использовать для этого рекомендовано составы на основе воска или масла, такие материалы вытесняют из зазоров и швов влагу.

«Отдельное внимание стоит уделить защите днища, с применением мастичных или полимерных покрытий с эффектом шумоизоляции и стойкостью к абразивному износу. Перед обработкой стоит тщательно помыть авто под высоким давлением с шампунем удаляющим солевые отложения. Наносить антикоррозийные составы на влажную машину или поверх заводских битумных листов категорически нельзя, так как это ведёт к появлению воздушных карманов», — пояснил Кубляков.

Также он напомнил, что действенным способом предотвращения появления коррозии на кузове является регулярная мойка машины зимой. Время от времени стоит проверять состояние кузова — для этого достаточно визуального осмотра.

