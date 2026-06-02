В России начались продажи редкого и очень дорогого внедорожника Toyota

В движение модель приводит 4,6-литровый двигатель на 309 л. с., с которым сочетаются автоматическая трансмиссия и полный привод. Владелец отмечает, что на машине установлена гидропневматическая подвеска, аналогичная устанавливалась на флагманский Lexus LX.

Также сообщается, что внедорожник использовался как второй в семье и хранился на подземной стоянке, а его пробег равен 141 389 км. Обслуживание проводилось строго по графику у официальных дилеров марки, а сама машина ни разу не попадала в ДТП и сохранила заводской окрас.

Продавец также отмечает, что к технике прилагается два комплекта 22-дюймовых колёс: летние и зимние.

Toyota Land Cruiser Executive Black 2017 года выпуска оценивается в 9 200 000 рублей.

