В России начались продажи редкого и очень дорогого внедорожника Toyota

Опубликовано 02 июня 2026, 13:491 мин.
В России начались продажи редкого и очень дорогого внедорожника ToyotaВ Новосибирске на продажу выставлен Land Cruiser в особой комплектации
В РФ продают редкий и очень дорогой внедорожник Toyota. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже популярного японского автомобиля Land Cruiser 2017 года выпуска в специальном исполнении Executive Black. Машина находится в Новосибирске и, по словам продавца, сохранилась в идеальном состоянии, пишет портал 110km.ru.
Скриншот с сайта Drom.ru
В движение модель приводит 4,6-литровый двигатель на 309 л. с., с которым сочетаются автоматическая трансмиссия и полный привод. Владелец отмечает, что на машине установлена гидропневматическая подвеска, аналогичная устанавливалась на флагманский Lexus LX.
Также сообщается, что внедорожник использовался как второй в семье и хранился на подземной стоянке, а его пробег равен 141 389 км. Обслуживание проводилось строго по графику у официальных дилеров марки, а сама машина ни разу не попадала в ДТП и сохранила заводской окрас.
Продавец также отмечает, что к технике прилагается два комплекта 22-дюймовых колёс: летние и зимние.
Toyota Land Cruiser Executive Black 2017 года выпуска оценивается в 9 200 000 рублей.
Источник:110km.ru
Автор:Светлана Ходос
