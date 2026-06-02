Опубликовано 02 июня 2026, 13:04
В России водители смогут сэкономить 15% на платных дорогах в одном случае

Для многодетных семей появилась новая льгота
В РФ водители смогут сэкономить 15% на платных дорогах в одном случае. Госкомпания «Автодор» ввела скидку на проезд по всем российским платникам для многодетных семей. Новая льгота будет действовать до конца III квартала 2026 года.
РИА Новости / Максим Богодвид

«Конечно, мы не забываем про тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле. Например, для многодетных семей госкомпания "Автодор" снова ввела скидку 15% на проезд по платным дорогам до конца сентября», — отметил министр транспорта России Андрей Никитин.

По словам политика, мера поддержки оказалась крайне востребованной, а по итогам 2025 года, когда была введена аналогичная льгота, возможностью сэкономить воспользовались 11 тысяч семей с детьми.

Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
