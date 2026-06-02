Правительство России объявило дату запуска проверки ОСАГО камерами

Опубликовано 02 июня 2026, 11:021 мин.
Правительство России объявило дату запуска проверки ОСАГО камерамиВ кабмине поручили решить все проблемы с запуском до осени 2026
В правительстве РФ назвали дату запуска проверки ОСАГО дорожными камерами. В кабмине России поручили устранить все препятствия для запуска автоматической проверки обязательной страховки у водителей при помощи камер к 1 октября 2026 года. По данным IZ.RU, соответствующее поручение содержится в письме зампреда правительства Виталия Савельева к руководителями профильных ведомств.
РИА Новости / Алексей Майшев
Согласно распоряжению, в министерстве финансов должны совместно со страховыми компаниями и другими ведомствами проработать возможные риски, а МВД — подготовить свои ресурсы и базы данных.
В министерстве внутренних дел подчеркнули, что к числу вопросов, которые требуют решения, относятся доступность страхования и задержки внесения данных об оформленных договорах в информационную систему, также нужно учитывать машины силовых структур и международные полисы.
В Минфине с этой оценкой не согласились и заявили, что число жалоб на доступность «автогражданки» за последние годы сократилось вдвое, а ОСАГО с гостайной и международную страховку на первом этапе можно вовсе исключить из проверки.
Источник:Известия
Автор:Светлана Ходос
