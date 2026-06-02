Опубликовано 02 июня 2026, 08:01
В России представлена новая версия кроссовера Tenet из Калуги

Модель T8 предложат россиянам с пятиместным салоном
Tenet предложит россиянам новую версию популярного кроссовера калужской сборки. Российский автобренд анонсировал новый вариант исполнения флагманского вседорожника T8 с пятиместным салоном и приводом на переднюю ось. Как говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Quto.ru, новая модификация создана с учётом пожеланий клиентов марки.
Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л. с. и 275 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Сообщается, что расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра бензина АИ-92 на 100 км пути.

Оборудование модели включает 10,3-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, аудиосистему с 8 динамиками, панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку салона, фирменную телематику, а также подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Благодаря отсутствию третьего ряда сидений объём багажного отделения увеличен до 889 литров при стандартной компоновке и до 1930 литров при сложенной спинке заднего дивана.

Производство Tenet T8 налажено на заводе в Калужской области. Сроки появления новой версии кроссовера в автосалонах марки, а также цены на новинку, пока не раскрываются.

Автор:Светлана Ходос
