В России представлена новая версия кроссовера Tenet из Калуги

В России представлена новая версия кроссовера Tenet из КалугиМодель T8 предложат россиянам с пятиместным салоном
Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л. с. и 275 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Сообщается, что расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра бензина АИ-92 на 100 км пути.
Оборудование модели включает 10,3-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, аудиосистему с 8 динамиками, панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку салона, фирменную телематику, а также подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Благодаря отсутствию третьего ряда сидений объём багажного отделения увеличен до 889 литров при стандартной компоновке и до 1930 литров при сложенной спинке заднего дивана.
Производство Tenet T8 налажено на заводе в Калужской области. Сроки появления новой версии кроссовера в автосалонах марки, а также цены на новинку, пока не раскрываются.
