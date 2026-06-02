В России представлена новая версия кроссовера Tenet из Калуги

Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л. с. и 275 Нм крутящего момента, работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом». Сообщается, что расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра бензина АИ-92 на 100 км пути.

Оборудование модели включает 10,3-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, аудиосистему с 8 динамиками, панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку салона, фирменную телематику, а также подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.