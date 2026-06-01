В России GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера

Опубликовано 01 июня 2026, 13:231 мин.
В России GAC объявил старт продаж нового большого кроссовераДилеры марки начали принимать предзаказы на флагманский S9
GAC объявил старт продаж нового большого кроссовера для россиян. Дилеры китайского бренда начали принимать предварительные заказы на новый вседорожник S9, который должен занять место флагмана в модельном ряду марки. При этом, как говорится в поступившем в редакцию Quto.ru сообщении, никаких подробностей о ценах и комплектациях новинки пока не раскрывается.
GAC
Длина вседорожника составляет 5060 мм, ширина 1950 мм, высота — 1760 мм, расстояние между осями равно 2930 мм.
Оснащаться модель станет выгодной по налогам на территории России 340-сильной гибридной установкой последовательного типа, в которой турбомотор объёмом 1,5 литра используется для зарядки батареи ёмкостью 44,5 кВтч. Без подзарядки автомобиль способен проехать до 1019 км.
В отделке салона используются кожа Nappa и натуральный шпон дерева, а перечень оборудования станет включать адаптивную подвеску, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль и широкий ассортимент современных систем безопасности и опций комфорта.
Читайте также:
- В России сертифицируют две модели Xpeng
- Россиянам объяснили, как выбрать экипировку для мотоцикла
- Россиянам запретили рассказывать о лихачах на машинах
Автомобильные новости
Мотокаталог на Quto
Более 5000 моделей в каталоге