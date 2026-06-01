Россиянам запретили рассказывать о лихачах на машинах

Гаишники заявили, что нарушающими закон будут признаны любые публикации, в том числе те, в которых преследуется цель «получения информационного пиара» или «негативного воздействия на окружающих», а у СМИ и администраторов интернет-сообществ могут быть запрошены данные граждан, которые эти материалы предоставили.

«Данное предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создаётся провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий», — пояснили в региональном ГИБДД.

Нарушителям пригрозили административной ответственностью по пункту 12 статьи 13.15 КоАП РФ (демонстрация в интернете видеороликов с демонстрацией противоправных действий, совершенных из хулиганских или корыстных побуждений). Если видео содержит действия, угрожающие дорожной безопасности, то не исключено возбуждение уголовного дела.

