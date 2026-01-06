Россиянам напомнили о премьерах машин летом 2026

Так, эксперты напомнили, что в ближайшие месяцы состоится запуск нескольких локализованных марок и моделей. Например, нижегородское предприятие анонсировало выход моделей Volga, представляющие собой доработанные мшаины Geely, также ожидается прремьера седана Tenet A8, который является перелицованным Chery Arrizo 8, кроссоверов Esteo MX (он же обновлённый Exeed TXL) и Jeland J6 (перелицованный Jaecoo J6), обновлённого Evolute i-Sky и нового роскошного Voyah Taishan.

Кроме того, российский холдинг АГР уже анонсировал скорое появление в автосалонах автомобилей премиального бренда Tenet Plus, линейка которого будет включать кроссоверы разных размеров.

«Новинки китайских брендов также будут, правда, не в таком количестве. Ими станут GAC S9, Deepal S07 и Changan Eado Plus. Новинок планируется немало. При этом часть из них представляет сегмент электромобилей и гибридов», — пояснил обозреватель сайта «Китайские автомобили» Денис Бобылёв.

Помимо этого, в России появится ряд японских, корейских и европейских автомобилей, которые поставляются по схеме параллельного импорта.

