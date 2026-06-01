Раскрыты запланированные в начале июня в Питере премьеры машин

Так, в ближайшие дни в Петербурге будут представлены автомобили локализованных марок Volga, Jeland, а также отечественных Aurus и Lada.

Так, производитель роскошных российских машин напомнил о премьере обновлённого Senat и лимузина Senat Long. Помимо этого, в северной столице состоится дебют автомобилей нового премиального бренда Senat, первенцем которого станет седан под индексом 900.

Volga привезёт в Санкт-Петербург флагманский кроссовер K50, старт продаж которого намечен на июнь 2026 года, а холдинг АГР представит новейший паркетник Jeland J6.

Не обойдёт вниманием мероприятие и Волжский автозавод, который намерен представить рестайлинговый внедорожник Lada Niva Legend, предсерийный вариант кроссовера Azimut, гоночные Iskra Cup и Vesta TCR.

