Новости
Опубликовано 01 июня 2026, 08:59
1 мин.

Раскрыты запланированные в начале июня в Питере премьеры машин

На ПМЭФ свои новинки представят сразу несколько автопроизводителей
Стало известно, какие машины будут представлены в Петербурге в начале июня. В северной столице в период с 3 по 6 июня будет проходить Петербургский экономический форум (ПМЭФ). За последние несколько лет площадка стала местом премьеры новых автомобилей для российского рынка, и 2026 год не станет исключением.
Раскрыты запланированные в начале июня в Питере премьеры машин
PhotoXPress.ru / Артем Геодакян/ТАСС

Так, в ближайшие дни в Петербурге будут представлены автомобили локализованных марок Volga, Jeland, а также отечественных Aurus и Lada.

Так, производитель роскошных российских машин напомнил о премьере обновлённого Senat и лимузина Senat Long. Помимо этого, в северной столице состоится дебют автомобилей нового премиального бренда Senat, первенцем которого станет седан под индексом 900.

Volga привезёт в Санкт-Петербург флагманский кроссовер K50, старт продаж которого намечен на июнь 2026 года, а холдинг АГР представит новейший паркетник Jeland J6.

Не обойдёт вниманием мероприятие и Волжский автозавод, который намерен представить рестайлинговый внедорожник Lada Niva Legend, предсерийный вариант кроссовера Azimut, гоночные Iskra Cup и Vesta TCR.

Читайте также:

  • Россиянам напомнили о премьерах машин летом 2026
  • В России двигатели на машинах начнут блокироваться по одной причине
  • Эксперт оценил новые требования для водителей на АЗС в России
Источник:Прайм
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#Aurus
,
#Lada
,
#Волга/Volga
,
#Jeland
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Раскрыты запланированные в начале июня в Питере премьеры машин