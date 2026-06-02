В России усилят борьбу с фейковыми водительскими документами

Опубликовано 02 июня 2026, 07:011 мин.
В России усилят борьбу с фейковыми водительскими документамиСайты, которые занимаются продажей поддельных прав и медсправок, будут заблокированы без суда
В РФ усилят борьбу с продажей фейковых водительских документов. Российские власти намерены проработать возможность внедрения блокировки ресурсов, которые предлагают помочь в изготовлении и продаже поддельных водительских прав или медицинских справок, без решения суда.
РИА Новости / Максим Блинов
«Проработка вопроса о возможности введения внесудебного порядка блокировки информации об изготовлении и реализации в сети "Интернет" поддельных водительских удостоверений», — говорится в постановлении кабмина.
Аналогичные меры планируется ввести для сайтов, которые занимаются продажей фальшивых медсправок для водителей, а также ресурсы, которые предлагают «помощь» с госуслугами для автомобилистов.
Сроки реализации инициативы — до 2027 года.
