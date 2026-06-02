В России усилят борьбу с фейковыми водительскими документами

«Проработка вопроса о возможности введения внесудебного порядка блокировки информации об изготовлении и реализации в сети "Интернет" поддельных водительских удостоверений», — говорится в постановлении кабмина.

Аналогичные меры планируется ввести для сайтов, которые занимаются продажей фальшивых медсправок для водителей, а также ресурсы, которые предлагают «помощь» с госуслугами для автомобилистов.

Сроки реализации инициативы — до 2027 года.

Читайте также: