Опубликовано 02 июня 2026, 07:01
В России усилят борьбу с фейковыми водительскими документами

Сайты, которые занимаются продажей поддельных прав и медсправок, будут заблокированы без суда
В РФ усилят борьбу с продажей фейковых водительских документов. Российские власти намерены проработать возможность внедрения блокировки ресурсов, которые предлагают помочь в изготовлении и продаже поддельных водительских прав или медицинских справок, без решения суда.
«Проработка вопроса о возможности введения внесудебного порядка блокировки информации об изготовлении и реализации в сети "Интернет" поддельных водительских удостоверений», — говорится в постановлении кабмина.

Аналогичные меры планируется ввести для сайтов, которые занимаются продажей фальшивых медсправок для водителей, а также ресурсы, которые предлагают «помощь» с госуслугами для автомобилистов.

Сроки реализации инициативы — до 2027 года.

Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
