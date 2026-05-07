Дальневосточная таможня сообщила о росте числа ввезённых иномарок

07 мая 2026
Дальневосточная таможня сообщила о росте числа ввезённых иномарокЗа первые четыре месяца было оформлено 86,8 тыс. легковушек
Таможня Владивостока сообщила о росте объёмов ввоза иномарок в Россию. В период с января по апрель 2026 года Владивостокская таможня оформила 86 760 легковых автомобилей, ввезённых гражданами для личного пользования — это на 8,1% больше, чем годом ранее. Сотрудники Уссурийской таможни за тот же период оформили 25 752 автомобиля, что почти в три раза больше, чем за первые четыре месяца 2025 года.
PhotoXPress.ru
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день сроки оформления машин с момента подачи декларации и до выпуска составляют, в среднем, 2—3 дня.
«Избежать скопления машин и обеспечить бесперебойное оформление в условиях повышенной динамики также позволяет усиление количества инспекторов за счет прикомандирования из других таможенных органов», — отметили в пресс-службе ведомства.
Автор:Светлана Ходос
