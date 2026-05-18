В России не нашлось денег на новую живописную трассу на юге страны

Как отметил политик, на данный момент ведётся подготовка необходимой документации. Сам проект будет разделён на восемь этапов, к каждому их которых власти рассчитают экономический и транспортный эффекты.

«В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1-2 года», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что на трассе должно появиться несколько тоннелей, мостов с высотой опор до 100 метров, технологических площадок и стоянок для отдыха. Сама магистраль станет четырёхполосной, а прокладывать её планируют в горах. Новая транспортная артерия должна сократить время в пути на загруженном участке в несколько раз.

