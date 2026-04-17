В России водители назвали самый опасный альтернативный транспорт

Опубликовано 17 апреля 2026, 15:271 мин.
В России водители назвали самый опасный альтернативный транспортБольшинство автомобилистов считает главной опасностью самокаты
Россияне назвали самый опасный для водителей тип транспорта. С наступлением тепла на российских дорогах начали появляться не только автомобили, но также двухколёсный транспорт, велосипеды, средства индивидуальной мобильности. Редакция Quto.ru решила уточнить у своих читателей, кого из этих «подснежников» водители опасаются больше всего.
В опросе, который проводится в апреле 2026 года, приняли участие 4 484 человека со всех уголков страны.
Оказалось, что сильнее всего автомобилисты опасаются самокатов — этот вариант выбрали 25% респондентов или 1 142 человека.
Кроме того, водители стараются остерегаться мотоциклистов — этот вариант выбрали 18% опрошенных (793 человека), а также курьеров — 17% (742 человека), пешеходов — 4% (166 человек) и велосипедистов — 2% (83 человека).
Впрочем, наиболее популярным вариантом ответа оказался «все вместе» — его выбрали 34% участников опроса, или 1 558 человек.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге готовится полный запрет на движение самокатов в центральных районах.
