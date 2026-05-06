Водителям рекомендуют иметь при себе бумажную копию ОСАГО

Опубликовано 06 мая 2026, 08:021 мин.
Водителям рекомендуют иметь при себе бумажную копию ОСАГОВ определённых случаях гаишнику можно будет предъявить документ только в таком виде
В РСА рекомендуют водителям иметь при себе бумажную копию одного документа. Автомобилистам посоветовали распечатать и возить при себе копию полиса ОСАГО на бумажном носителе. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), это позволит избежать проблем при проверке документов сотрудником ГИБДД в случае проблем со связью.
РИА Новости / Наталья Селиверстова
«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь», — подчеркнули страховщики.
Помимо этого, в РСА рекомендуют россиянам иметь при себе контакты своей страховой — это нужно на случай оперативного информирования компании в случае аварии, либо для получения консультации.
Автор:Светлана Ходос