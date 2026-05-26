В России начались продажи новой версии флагмана Voyah

Опубликовано 26 мая 2026, 11:261 мин.
В России начались продажи новой версии флагмана VoyahПоставками машин занимается один из столичных автосалонов
В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah. Один из московских автосалонов объявил о приёме заказов на российском рынке на кроссовер Taishan X8. Модель оснащается гибридной силовой установкой, пневмоподвеской, полноуправляемым шасси с подруливающими задними колёсами и другими опциями.
E.N. Cars
Размеры вседорожника составляют 5200 мм в длину, 2025 мм в ширину и 1814 мм в высоту.
В движение новинку приводит силовая установка параллельного типа, развивающая 380 сил. А её состав входят 150-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра и пара электромоторов, которые питаются от аккумулятора ёмкостью 65 кВтч. На электротяге модель способна проехать до 300 км.
Разгон с места до «сотни» занимает у машины, в зависимости от версии, 5,5 или 5,8 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.
Цены на Voyah Taishan X8 в версии Ultra начинаются от 7 230 000 рублей. Топовый Ultra+, который оборудован матричной светодиодной головной оптикой, памятью настроек руля и электроприводом дверей, оценивается в 7 530 000 рублей.
