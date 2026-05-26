Опубликовано 26 мая 2026, 10:43
Объявлены цены на новую версию большого пикапа Foton для России

Автомобиль уже добрался до дилерских центров марки
Foton объявил российские цены на новую версию большого пикапа. Официальный дистрибьютор автомобилей китайского бренда в России, компания АО «МБ Рус», объявила старт продаж пикапа Tunland V9 с бензиновым двигателем. Россиянам модель предложена в единственном комплектации «Эмоушн», говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.
Размеры грузовика составляют 5617 х 2090 х 1955 мм в длину, ширину и высоту соответственно, грузоподъёмность равна 730 кг.

Под капотом новинки установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель на 245 л. с. и 380 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный, с блокировкой дифференциала заднего моста. Расход топлива в смешанном цикле составляет 11,6 литра бензина на 100 км пути.

Автомобиль оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, медиасистемой с сенсорным экраном, камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем с функцией очистки воздуха, адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон, подогревом и вентиляцией сидений, беспроводной зарядкой для смартфона, встроенным видеорегистратором.

Цены на Foton Tunland V9 в России начинаются от 5 450 000 рублей.

Автор:Светлана Ходос
