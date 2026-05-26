Новости
Опубликовано 26 мая 2026, 12:48
2 мин.

В России запретили требовать доплату на ремонт машин сверх лимита по ОСАГО

КС РФ запретил подобную практику
В РФ запретили требовать доплату на ремонт машин сверх лимита по ОСАГО. Конституционный суд (КС) России признал неконституционной практику, при которой страховые компании отвечали за ремонт повреждённых в аварии автомобилей сверх установленного ограничения по «автогражданке» в размере 400 000 рублей. Это значит, что даже если денег на ремонт не будет хватать, автомобилисты не смогут потребовать недостающую сумму у страховщика. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте судебной инстанции.
В России запретили требовать доплату на ремонт машин сверх лимита по ОСАГО
PhotoXPress.ru

Поводом для рассмотрения стала жалоба компании «Т-Страхование». В компанию за возмещением обратился водитель, который попал в ДТП, причём он хотел провести восстановительный ремонт, а не получить деньги.

Страховщики оценили повреждения в 320 тыс. рублей, но в автосервисе отказались от проведения работ, так как непосредственно работы были оценены дороже. В итоге компания выплатила автомобилисту денежную компенсацию в размере 320 тыс. рублей, а позднее добавила ещё 79 тыс. рублей.

Гражданин с решением не согласился и обратился в суд с требованием возместить разницу с реальными затратами на ремонт. Согласно экспертизе, общая стоимость восстановления машины составила 580 тыс рублей. Суд согласился с доводами водителя и обязал страховую компанию доплатить. Вышестоящие инстанции также оставили решение в силе, так как закон позволяет потерпевшему отремонтировать автомобиль самостоятельно и взыскать со страховщика убытки.

Однако с этим решением не согласились уже в «Т-Страховании» и в судебном порядке оспорили норму. Там заявили, что практика фактически принуждает компании производить ремонт, стоимость которого превышает лимит страховой суммы, что приводит к введению неограниченной ответственности страховщиков.

В КС РФ эти доводы поддержали и отметили, что действующая практика нарушает баланс прав участников страховых правоотношений. В связи с этим суд постановил ограничить размер выплаты установленным законом лимитом по ОСАГО, а все дополнительные выплаты запретить. Властям же рекомендовано внести соответствующие поправки в законодательство.

Читайте также:

  • В России начались продажи новой версии флагмана Voyah
  • Объявлены цены на новую версию большого пикапа Foton для России
  • Объявлены цены на машины Volga для России
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#законы
,
#ОСАГО
,
#автострахование
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. В России запретили требовать доплату на ремонт машин сверх лимита по ОСАГО