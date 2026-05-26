В России запретили требовать доплату на ремонт машин сверх лимита по ОСАГО

Поводом для рассмотрения стала жалоба компании «Т-Страхование». В компанию за возмещением обратился водитель, который попал в ДТП, причём он хотел провести восстановительный ремонт, а не получить деньги.

Страховщики оценили повреждения в 320 тыс. рублей, но в автосервисе отказались от проведения работ, так как непосредственно работы были оценены дороже. В итоге компания выплатила автомобилисту денежную компенсацию в размере 320 тыс. рублей, а позднее добавила ещё 79 тыс. рублей.

Гражданин с решением не согласился и обратился в суд с требованием возместить разницу с реальными затратами на ремонт. Согласно экспертизе, общая стоимость восстановления машины составила 580 тыс рублей. Суд согласился с доводами водителя и обязал страховую компанию доплатить. Вышестоящие инстанции также оставили решение в силе, так как закон позволяет потерпевшему отремонтировать автомобиль самостоятельно и взыскать со страховщика убытки.

Однако с этим решением не согласились уже в «Т-Страховании» и в судебном порядке оспорили норму. Там заявили, что практика фактически принуждает компании производить ремонт, стоимость которого превышает лимит страховой суммы, что приводит к введению неограниченной ответственности страховщиков.

В КС РФ эти доводы поддержали и отметили, что действующая практика нарушает баланс прав участников страховых правоотношений. В связи с этим суд постановил ограничить размер выплаты установленным законом лимитом по ОСАГО, а все дополнительные выплаты запретить. Властям же рекомендовано внести соответствующие поправки в законодательство.

