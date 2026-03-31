Кабмин России не поддержал увеличение лимита по ОСАГО

Ранее в Госдуме предложили поднять лимит с нынешних 200 до 300 тыс. рублей. Такая сумма положена в случае, когда участники происшествия не смогли договориться о степени виновности и обстоятельствах аварии.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что из-за подорожания самих автомобилей, цен на запчасти и работы, действующие нормы не соответствуют «реальному уровню ущерба» в случае столкновения.

Впрочем, в кабмине напомнили, что летом 2025 года максимальный размер выплат уже был увеличен вдвое, со 100 до 200 тыс. рублей, так что «достаточная правоприменительная практика ещё не сформировалась».