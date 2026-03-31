Кабмин России не поддержал увеличение лимита по ОСАГО

Кабмин России не поддержал увеличение лимита по ОСАГОДепутаты предложили повысить лимит по европротоколу
Ранее в Госдуме предложили поднять лимит с нынешних 200 до 300 тыс. рублей. Такая сумма положена в случае, когда участники происшествия не смогли договориться о степени виновности и обстоятельствах аварии.
В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что из-за подорожания самих автомобилей, цен на запчасти и работы, действующие нормы не соответствуют «реальному уровню ущерба» в случае столкновения.
Впрочем, в кабмине напомнили, что летом 2025 года максимальный размер выплат уже был увеличен вдвое, со 100 до 200 тыс. рублей, так что «достаточная правоприменительная практика ещё не сформировалась».
Если оба водителя не имеют возражений, максимальный размер выплаты на восстановление автомобиля составляет 400 тыс. рублей.
Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2025 году чуть меньше половины всех заявлений на возмещение убытков по ОСАГО — 41% — были оформлены через европротокол. При этом страховщики заявили, что одновременно резко выросло количество мошенников, подделывающих данные в извещениях о ДТП, чтобы получить выплаты. Чаще всего подобные случаи фиксировались на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и Новосибирской области.
Тем временем в Банке России предложили начать рассчитывать размер компенсации на восстановительный ремонт по ОСАГО не по заниженным, а по рыночным ценам.