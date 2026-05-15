Опубликовано 15 мая 2026, 12:34
В России оценили идею ставить камеры на ж/д переездах

Эксперт назвал установку комплексов фиксации на пересечениях дорог с рельсами неоправданной
В РФ оценили идею ставить камеры на железнодорожных переездах. В Минтрансе России выступили с инициативой усиление контроля за водителями на ж/д переездах. В ведомстве считают, что появление дорожных камер на пересечениях позволит снизить число ДТП на опасных участках. Однако, по мнению редактора журнала «За рулём» Кирилла Милешкина, установка дорогостоящих комплексов не будет оправдана.
РИА Новости / Максим Богодвид

«С одной стороны, ДТП на переездах, как правило, влекут тяжёлые последствия для людей и серьёзный материальный ущерб. С этой точки зрения их минимизация имеет очевидный смысл. Однако даже с учётом резонансности подобных происшествий случается немного. Массовое внедрение недешёвых автоматических комплексов фиксации нарушений, на мой взгляд, не будет оправданным», — считает эксперт.

Он также отметил, что на территории Московской области большая часть переездов оборудована не только светофорами и шлагбаумами, но также подъёмными барьерами, так что «проскочить» на красный свет в принципе невозможно.

«Зато камеры смогут ловко ловить тех, кто чуть раньше тронулся и чуть позже закончил переезд. Поток штрафов в бюджет пойдёт, однако реальной опасности эти нарушения не несут», — заключил Милешкин.

