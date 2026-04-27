В Пекине представлен новейший кроссовер Audi с логотипом без колец

Базовая модификация оборудована установленным на задней оси электромотором на 408 сил, более дорогим вариантам положена двухмоторная силовая установка мощностью 680 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Питаются агрегаты от аккумулятора CATL ёмкостью 109 кВтч. Разгон паркетника с места до 100 км/ч занимает 3,97 секунды, а запас хода — до 751 км.

Оснащение будет включать пневмоподвеску с изменяемым в диапазоне до 80 мм дорожным просветом, полноуправляемое шасси (то есть задние колёса будут поворачиваться на небольшой угол, облегчая маневрирование), тормозные механизмы Brembo, новейшие водительские ассистенты, работающие на базе лидара, а также 59-дюймовый монитор на передней панели, акустику Bose, термобокс с дистанционным управлением и встроенный в потолок монитор диагональю 21,4 дюйма.

Сроки появления AUDI E7X в продаже, а также цены на модель, пока не раскрываются.

Ранее в России начались продажи китайского электромобиля Audi.