Опубликовано 27 апреля 2026, 10:35
В Пекине представлен новейший кроссовер Audi с логотипом без колец

Новый суббренд создан специально для Китая
В Пекине представлен новый кроссовер Audi без колец на логотипе. Посетители стенда AUDI на Пекинском автосалоне смогли вживую увидеть новейший кроссовер E7X с электрической силовой установкой. К слову, сам суббренд был создан немецкой компанией Audi специально для Китая, а главным отличием этих машин является собственный логотип, на котором отсутствуют фирменные кольца бренда.
Размеры электрокара составляют 5049 х1997 х 1997 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 3060 мм. В зависимости от версии, салон будет четырёх- или пятиместным.

Одной из основных «фишек» новинки является головная оптика, состоящая из 1500 диодов и позволяющая проецировать на дорожное покрытие анимированные изображения из восьми предустановленных вариантов.

Базовая модификация оборудована установленным на задней оси электромотором на 408 сил, более дорогим вариантам положена двухмоторная силовая установка мощностью 680 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Питаются агрегаты от аккумулятора CATL ёмкостью 109 кВтч. Разгон паркетника с места до 100 км/ч занимает 3,97 секунды, а запас хода — до 751 км.

Оснащение будет включать пневмоподвеску с изменяемым в диапазоне до 80 мм дорожным просветом, полноуправляемое шасси (то есть задние колёса будут поворачиваться на небольшой угол, облегчая маневрирование), тормозные механизмы Brembo, новейшие водительские ассистенты, работающие на базе лидара, а также 59-дюймовый монитор на передней панели, акустику Bose, термобокс с дистанционным управлением и встроенный в потолок монитор диагональю 21,4 дюйма.

Сроки появления AUDI E7X в продаже, а также цены на модель, пока не раскрываются.

Ранее в России начались продажи китайского электромобиля Audi.