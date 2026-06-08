Сергей Ермаков обошёл всех соперников на RDS Open в Казани

Сергей Ермаков обошёл всех соперников на RDS Open в КазаниТретий этап чемпионата проходил в Татарстане 6 и 7 июня
В первый соревновательный день, в субботу 6 июня, прошли квалификационные заезды. Победу в них одержал пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров, выполнивший судейское задание на 96,5 баллов из 100 возможных.
Второй день чемпионата был посвящен парным заездам. В сезоне-2026 они проходят по системе выбывания после двух поражений (англ. — Double Elimination), что позволяет пилотам продолжить борьбу даже после проигрыша в своем первом хите. Зрителям, тем временем, становится доступно ещё больше красивых и дымных заездов.
Победитель этапа Сергей Ермаков в первом раунде встретился со спортсменом из Московской области Александром Леоновым. В хите для судей Ермаков был убедительнее своего соперника как в роли лидера, так и в позиции преследователя, благодаря чему прошёл во второй раунд по верхней сетке. Второй раунд самарский спортсмен преодолел по bye run (прим. — одиночный проезд без соперника). В третьем раунде конкурентом для победителя этапа стал петербургский пилот команды Tamashi Racing Игорь Озолин. Победа в этой дуэли также была присуждена самарцу.
В полуфинале лидер этапа встретился со столичным пилотом Анатолием Щербаком, где на позиции преследователя спортсмен из Москвы допустил контакт с автомобилем Сергея Ермакова сразу после постановки. Гоночный инцидент стал определяющим для судей, и самарский пилот прошёл дальше, а Анатолий Щербак встретился во втором полуфинале с Валерием Богочаровым. Дуэль между пилотом из Ростова-на-Дону и Щербаком завершилась победой москвича, благодаря чему Анатолий Щербак и Сергей Ермаков встретились в финале, а Валерий Богочаров занял третье место по итогам этапа. Финальная битва стала одним из самых напряженных моментов соревнований — оба пилота не спешили уступать друг другу, однако по результатам хита уверенней провел заезды Сергей Ермаков, которому рефери присудили победу, а Анатолий Щербак стал «серебряным» призёром третьего этапа RDS Open.
В командном зачёте победителем этапа стала команда Tamashi Racing, в состав которой вошли три пилота: Владимир Афанасьев, Игорь Озолин (оба спортсмена представляют город Санкт-Петербург), а также Станислав Антропов (г. Омск). «Серебро» взяла команда STAR PËR STARS AIMOL, которую представляют: Дмитрий Добровольский (г. Москва), Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) и Владислав Ерофеев (г. Георгиевск). «Бронзовый» призёр командного зачёта команда «ЦМРБанк» в рамках третьего этапа была представлена одним пилотом — Русланом Арефьевым (г. Москва).
Открытый чемпионат РДС 2026. 3-й этап. KazanRing Canyon. ТОП-3 личный зачёт.
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- Сергей Ермаков (г. Самара) — 259 баллов.
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- Анатолий Щербак (г. Москва) —195 баллов.
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- Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) —167 баллов.
Открытый чемпионат РДС 2026. 3-й этап. KazanRing Canyon. ТОП-3 командный зачёт.
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- Tamashi Racing— 174 балла.
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- STAR PËR STARS AIMOL — 171 балл.
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- «ЦМРБанк» — 38 баллов.
Третий этап стал «экватором» сезона Открытого чемпионата РДС. Впереди пилотов ждут ещё три этапа, по итогам которых будет определен чемпион сезона-2026.
Открытый чемпионат РДС 2026. Личный зачёт. Итоги 3 этапов, ТОП-3:
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- Анатолий Щербак (г. Москва) — 532 балла.
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- Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) — 452 балла.
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- Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) — 437 баллов.
Открытый чемпионат РДС 2026. Командный зачёт. Итоги 3 этапов.
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- Tamashi Racing — 712 баллов.
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- STAR PËR STARS AIMOL — 691 балл.
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- «ЦМРБанк» — 231 балл.
Следующий этап Открытого чемпионата РДС пройдет 18-19 июля в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ ИГОРА ДРАЙВ 2026». Но до этого фанаты дрифта смогут посетить ещё два события Российской Дрифт Серии — 13 и 14 июня в Нижнем Новгороде на автодроме NRing пройдёт третий этап Гран-При РДС, а 20 июня в Москве на территории автодрома Moscow Raceway состоится фестиваль большого дрифта RDS Fest.
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