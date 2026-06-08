Сергей Ермаков обошёл всех соперников на RDS Open в Казани

Победитель этапа Сергей Ермаков в первом раунде встретился со спортсменом из Московской области Александром Леоновым. В хите для судей Ермаков был убедительнее своего соперника как в роли лидера, так и в позиции преследователя, благодаря чему прошёл во второй раунд по верхней сетке. Второй раунд самарский спортсмен преодолел по bye run (прим. — одиночный проезд без соперника). В третьем раунде конкурентом для победителя этапа стал петербургский пилот команды Tamashi Racing Игорь Озолин. Победа в этой дуэли также была присуждена самарцу.

В полуфинале лидер этапа встретился со столичным пилотом Анатолием Щербаком, где на позиции преследователя спортсмен из Москвы допустил контакт с автомобилем Сергея Ермакова сразу после постановки. Гоночный инцидент стал определяющим для судей, и самарский пилот прошёл дальше, а Анатолий Щербак встретился во втором полуфинале с Валерием Богочаровым. Дуэль между пилотом из Ростова-на-Дону и Щербаком завершилась победой москвича, благодаря чему Анатолий Щербак и Сергей Ермаков встретились в финале, а Валерий Богочаров занял третье место по итогам этапа. Финальная битва стала одним из самых напряженных моментов соревнований — оба пилота не спешили уступать друг другу, однако по результатам хита уверенней провел заезды Сергей Ермаков, которому рефери присудили победу, а Анатолий Щербак стал «серебряным» призёром третьего этапа RDS Open.