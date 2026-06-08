Нижний Новгород примет III этап Российской Дрифт Серии

Нижний Новгород примет III этап Российской Дрифт СерииСильнейшие пилоты RDS встретятся на автодроме «Нижегородское кольцо» 13 и 14 июня
Фаворитом в Нижний Новгород приедет лидер команды Takayama Forward Auto Георгий Чивчян, который является рекордсменом по количеству побед на «Нижегородском кольце». В 2026 году Гоча может одержать свою девятую победу на трассе в автомобильной столице России.
Будет мотивирован на успех и Аркадий Цареградцев — лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» вышел в финал на первом этапе, но на втором завершил участие в ТОП-8. Так что Царь будет стремиться к победе, чтобы добиться важного для себя в этом сезоне результата и подтвердить свой статус одного из сильнейших дрифтеров России.
Два пилота Fresh Racing — Томми Кайли и Дамир Идиятулин — также будут в числе претендентов на первое место. Ирландский спортсмен выиграл свой дебютный этап на Moscow Raceway, взял «серебро» на «Игора Драйв», и сейчас ему предстоит адаптироваться к ещё одной незнакомой трассе, на которой все его соперники выступают не первый год.
Дамир Идиятулин выиграл квалификацию на предыдущем этапе в Санкт-Петербурге, но во внутрикомандном противостоянии с амбициозным новичком RDS GP Томми Кайли все дуэли сезона пока проиграл. Так что у Дамира будет дополнительная мотивация и в сражении с соперниками, и с напарником за первую в этом году победу.
В Санкт-Петербурге Артём Лейтис впервые в своей карьере пробился в полуфинал, так что пилот Carville Racing на деле доказал — он способен на успех. Вместе с напарниками Антоном Козловым, Иваном Пальминым и Дмитрием Щербиной спортсмен может преподнести приятный сюрприз в Нижнем Новгороде.
Для пилотов Lukoil Racing Drift Team — Григория Гусева, Андрея Астапова и Данилы Воробьёва — уик-энд на «Нижегородском кольце» будет очередной возможностью побороться за призовые места за рулём своих новых дрифт-каров, подготовленных к этому сезону прославленной гоночной командой.
По «уайлд-кард» (wild card) в третьем этапе Гран-При РДС в Нижнем Новгороде примут участие пилоты Открытого чемпионата РДС Александр Леонов на BMW E92, уже знакомый зрителям по выступлению в Санкт-Петербурге, и бронзовый призёр RDS Open PRO сезона-2025 Сергей Корнеев на Toyota Supra A80, который дебютирует в главном чемпионате страны по дрифту.
В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior впервые проводят серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров в возрасте от 8 до 15 лет. Первым автодромом Гран-При Российской Дрифт Серии, где выступили юные дрифтеры, стал комплекс «Игора Драйв». Сейчас молодым пилотам предстоит побороться на «Нижегородском кольце».
На автодроме в Нижнем Новгороде выступят 14-летний Степан Попов на дрифтовой Toyota Mark II и абсолютный триумфатор петербургского этапа 12-летний Арсений Цареградцев. Выиграв на «Игора Драйв» и квалификацию, и парные заезды, сын двукратного чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева нацелен закрепить свой успех на новой для юниорских УТС трассе.
В сезоне-2026 квалификационные и парные заезды пилотов Гран-При РДС оценивают опытные судьи Антон Новиков, Андрей Паули и Дмитрий Ермохин. Четвёртый судья, занимающийся аналитикой повторов, меняется от этапа к этапу, чтобы обеспечить эффективный процесс подготовки новых судейских кадров.
Расписание 3-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Нижегородском кольце»
13 июня, суббота
- 9:00 — тренировочные заезды
- 12:00 — квалификация
- 16:40 — автограф-сессия на пит-лейне
- 17:40 — парные тренировки
14 июня, воскресенье
- 9:15 — тренировочные заезды
- 10:25 — парные заезды ТОП-32
- 12:45 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе
- 14:15 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал
- 17:45 — церемония награждения
Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Нижегородское кольцо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.
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