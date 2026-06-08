Нижний Новгород примет III этап Российской Дрифт Серии

Фаворитом в Нижний Новгород приедет лидер команды Takayama Forward Auto Георгий Чивчян, который является рекордсменом по количеству побед на «Нижегородском кольце». В 2026 году Гоча может одержать свою девятую победу на трассе в автомобильной столице России.

Будет мотивирован на успех и Аркадий Цареградцев — лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» вышел в финал на первом этапе, но на втором завершил участие в ТОП-8. Так что Царь будет стремиться к победе, чтобы добиться важного для себя в этом сезоне результата и подтвердить свой статус одного из сильнейших дрифтеров России.

Два пилота Fresh Racing — Томми Кайли и Дамир Идиятулин — также будут в числе претендентов на первое место. Ирландский спортсмен выиграл свой дебютный этап на Moscow Raceway, взял «серебро» на «Игора Драйв», и сейчас ему предстоит адаптироваться к ещё одной незнакомой трассе, на которой все его соперники выступают не первый год.