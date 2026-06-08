Водителей освободят от платы за парковку в одном случае

В частности, документ подразумевает появление обязательного альтернативного способа оплаты машиномест. Сегодня мера является рекомендательной и зависит от конкретного региона, а по закону платить автомобилисты должны наличным или безналичным способом.

«Механизмы и способы внесения платы за пользование платными парковками в каждом регионе имеют свои особенности. Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам», — отметили в пресс-службе министерства.

Помимо этого, в законе появится норма, что если водитель не может оплатить стоянку «по независящим от него причинам», он должен быть освобождён от этой обязанности.

Помимо этого, поправки включают норму, согласно вводится постоплата парковки, а автомобилисты должны внести оплату в течение суток после начала парковочной сессии. Сегодня норма уже применяется в ряде областей и хорошо себя показывает, поэтому власти хотят распространить её на всю страну и закрепить на федеральном уровне.

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