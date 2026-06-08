В СФ предсказали тотальную автоматизацию машин такси в России

Опубликовано 08 июня 2026, 07:061 мин.
В СФ предсказали тотальную автоматизацию машин такси в РоссииПо словам сенатора Шейкина, в будущем все машины перевозчиков станут автономными
В СФ РФ предсказали тотальную автоматизацию машин такси. В будущем все машины, задействованные в сфере пассажирских перевозок, будут оснащаться системами автономного управления. Сегодня технология развивается в экспериментальном порядке, но на территории страны уже есть несколько зон, где подобная техника вышла на линию. Об этом сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.
РИА Новости / Пелагия Тихонова
Сенатор отметил, что уже ездил на беспилотном такси. По его словам, на водительском месте сидел испытатель, однако он ни к чему не прикасался, управление полностью было передано бортовой электронике.
«Честно говорю: ощущения спорные, потому что всё равно доверия к такому транспорту пока нет. Но с учётом того, как развивается технология, я считаю, что в будущем все такси будут беспилотными», — подчеркнул политик.
Он также напомнил, что сегодня в России активно развиваются автономные грузоперевозки, и в этом плане «мы имеем очень большие перспективы».
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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос