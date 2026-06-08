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Опубликовано 08 июня 2026, 07:06
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В СФ предсказали тотальную автоматизацию машин такси в России

По словам сенатора Шейкина, в будущем все машины перевозчиков станут автономными
В СФ РФ предсказали тотальную автоматизацию машин такси. В будущем все машины, задействованные в сфере пассажирских перевозок, будут оснащаться системами автономного управления. Сегодня технология развивается в экспериментальном порядке, но на территории страны уже есть несколько зон, где подобная техника вышла на линию. Об этом сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.
В СФ предсказали тотальную автоматизацию машин такси в России
РИА Новости / Пелагия Тихонова

Сенатор отметил, что уже ездил на беспилотном такси. По его словам, на водительском месте сидел испытатель, однако он ни к чему не прикасался, управление полностью было передано бортовой электронике.

«Честно говорю: ощущения спорные, потому что всё равно доверия к такому транспорту пока нет. Но с учётом того, как развивается технология, я считаю, что в будущем все такси будут беспилотными», — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что сегодня в России активно развиваются автономные грузоперевозки, и в этом плане «мы имеем очень большие перспективы».

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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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