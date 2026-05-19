Россияне смогут проверять безопасность поездок по-новому

Для реализации проекта в мессенджер будет интегрировано приложение, в котором будут содержаться данные из госреестра такси.

«У нас есть планы на развитие, и, наверно, на этот год мы собираемся провести соответствующую интеграцию с мессенджером "Макс", с национальным мессенджером. Идея очень проста: чтобы вы, как пассажиры, наши пассажиры, граждане, ещё до посадки в транспортное средство могли сфотографировать государственный номер либо вбить его в мессенджер "Макс" и сразу же получить ответ: легальный перевозчик или нет», — пояснил директор ситуационного центра Минтранса России Александр Кисляков.

По его мнению, нововведение позволит существенно повысить безопасность перевозок.

Читайте также: