Haval начнёт собирать в России новые компоненты для машин

«Запуск первого этапа локализации ДВС на мощностях Haval в Тульской области состоялся в марте 2024 года. Освоены операции сборки ДВС объемом 1,5 л и 2,0 литра пятого экологического класса, мехобработка головок блока цилиндра и самих блоков цилиндра. В этом году предприятие переходит на эко-стандарт "шесть”», — отметил чиновник.

По его словам, сегодня на силовых установках Haval применяются поршни, свечи, масло и насосы охлаждения российского производства. В рамках второго этапа локализации также будет освоено литьё блоков и головок цилиндров.

«Параллельно Haval ведёт работу по освоению полного цикла производства автоматической коробки переключения передач. Запуск должен состояться уже в этом году», — сообщил Каримов.

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