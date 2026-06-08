Раскрыто оснащение нового кроссовера GAC для России

Размеры автомобиля составят 5060 х 1950 х 1760 мм в длину, ширину и высоту, размер колёсной базы равен 2930 мм.

Новинка оснащается гибридной установкой последовательного типа, в которой 1,5-литровый наддувный двигатель будет работать для зарядки аккумулятора на 44,5 кВтч, а мощность на колёса станет передавать пара электромоторов общей отдачей 340 сил. Запас хода вседорожника достигает 1019 км.

Оснащение модели будет включать 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с тачскрином диагональю 15,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также интегрированные онлайн-сервисы Яндекс Авто и VK, проекционный дисплей диагональю 27 дюймов, акустику с 21 динамиком, трёхзонным климат-контролем, передним пассажирским сиденьем с функцией Zero Gravity и выдвижной оттоманкой, два слота с беспроводной зарядкой для смартфона, а также подогрев, вентиляцию и массаж всех кресел.

Также модель обзаведётся адаптивной пневмоподвеской, автопарковщиком, интерьерной подсветкой, складным столиком в спинке переднего правого сиденья

Покупатели смогут персонализировать дизайн своего автомобиля за счёт особых вариантов окраски кузова, в том числе двухцветных, а также выбрать из нескольких вариантов колёсных дисков с плавающим логотипом бренда. В отделке салона используются кожа Nappa и декор из дерева.

Стоит отметить, что дилеры марки начали принимать предварительные заказы на GAC S9 в начале июня по цене от 6,5 млн рублей.

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