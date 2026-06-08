Россиянам назвали способы спасения из тонущей машины

Эксперты авторитетной европейской организации ADAC проанализировали похожие ситуации и раскрыли, какие способы действительно способны спасти жизнь, а какие только создают видимость безопасности.

Для проведения тестов использовались разные машины, а эксперты испытывали машину в четырёх разных сценариях: водитель пытался выбраться при помощи электростеклоподъёмника, также он пытался разбить боковое стекло и открыть дверь, в отдельном испытании ещё и эвакуировать ребёнка.

Так, новый электромобиль Citroen поместили в водоём, а сидящий за рулём человек должен был попытаться открыть окно и выбраться самостоятельно. Вариант оказался рабочим, и он сумел покинуть салон за 57 секунд. Однако в такой ситуации действовать нужно очень быстро: уже через две минуты вода начала активно заполнять салон, спустя ещё полминуты машина полностью ушла на глубину. Достаточно быстро температура в блоке предохранителей поднялась до критически высокой, что привело к отключению аккумулятора.

Во втором испытании автомобилист должен был попробовать открыть дверь на возрастном Seat с обычным бензиновым мотором. Окна в этом случае не открылись вовсе, так что заблокированному человеку пришлось ждать, пока давление воды в салоне и снаружи не уравняется. В итоге дверь открылась, но к этому времени машина находилась полностью под водой более 1,5 минут, а всего с момента падения прошло 4 минуты 36 секунд. Способ этот эксперты назвали крайне рискованным, к тому же требующим значительных физических усилий.

Следующий тест наглядно показал, что разбить окно без специального инструмента практически невозможно, особенно если оно двойное: с задачей не смогли справиться зонт, вырванный подголовник и даже стандартный аварийный молоток. Поддалось только заднее стекло, но только после применения специального пружинного стеклобоя.

Ещё одной практически невыполнимой целью оказалось спасение ребёнка из установленного сзади детского кресла. Эксперты подчеркнули, что участнику эксперимента это удалось только благодаря специальной подготовке и опыту спасателя: он смог быстро перелезть на заднее сиденье и освободить манекен. Для рядовых граждан задача может оказаться непосильной, особенно в стрессовой ситуации. При этом эксперты подчеркнули, что вне зависимости от выбранного способа спасения заблокированным в автомобиле людям нельзя терять время, а действовать нужно максимально быстро: сразу после попадания в воду нужно отстегнуть ремень безопасности и покинуть салон. Нужно попытаться открыть окно, либо использовать аварийный молоток или стеклобой, но бить нужно стараться в угол стекла. Не лишним будет иметь в салоне ремнерез или хотя бы нож.

Как правило, при попадании в воду автомобиль наклоняется передней частью вниз, а от столкновения с поверхностью до полного погружения проходит порядка 3—4 минут. При этом на спасение у оказавшихся внутри людей (при условии специальной подготовки) есть около минуты.

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