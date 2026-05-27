Деньги водителей за нарушения правил разрешили тратить в одном месте

Согласно документу, деньги, которые поступают от нарушителей, можно будет использовать исключительно для улучшения автодорог и организации дорожного движения, а также на ликвидацию аварийно-опасных участков и других условий, способствующих возникновению ДТП.

Соответствующие изменения в региональные законы должны быть внесены до конца 2026 года, а реализация задачи поручена местным исполнительным органам.

Так, с 1 января 2025 года в федеральный бюджет поступает только 25% от суммы оплаченного автомобилистами штрафа, остальные 75% направляются в региональные бюджеты.

