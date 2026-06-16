Aurus официально опроверг закрытие завода в Елабуге

Опубликовано 16 июня 2026, 11:371 мин.
Aurus официально опроверг закрытие завода в ЕлабугеПредставители бренда призвали с осторожностью относиться к непроверенным данным
Завод Aurus в Елабуге готовится к выпуску обновлённого седана Senat. Российская компания сделала официальное заявление и назвала ложной информацию о прекращении работы своего предприятия в Елабуге, сообщает «Российская газета».
PhotoXPress.ru / Артем Геодакян / ТАСС
Слухи об этом ранее появились в ряде российских СМИ. Представители компании подчеркнули, что завод продолжает работать без сбоев, строго следуя производственному графику, утвержденному на 2026 год, и в соответствии с намеченными задачами и сроками.
В настоящее время на предприятии трудятся 250 сотрудников. Представители бренда отдельно подчеркнули, что все социальные гарантии и обязательства перед работниками соблюдаются в полном объеме.
Завод работает в стандартном рабочем режиме. С его конвейера сходят легковая модель Aurus Senat и рамный внедорожник Aurus Komendant. Одновременно ведётся подготовка к выпуску модернизированной версии седана Senat.
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Источник:RG.RU
Автор:Марина Аверкина
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