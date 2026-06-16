Aurus официально опроверг закрытие завода в Елабуге

Слухи об этом ранее появились в ряде российских СМИ. Представители компании подчеркнули, что завод продолжает работать без сбоев, строго следуя производственному графику, утвержденному на 2026 год, и в соответствии с намеченными задачами и сроками.

В настоящее время на предприятии трудятся 250 сотрудников. Представители бренда отдельно подчеркнули, что все социальные гарантии и обязательства перед работниками соблюдаются в полном объеме.

Завод работает в стандартном рабочем режиме. С его конвейера сходят легковая модель Aurus Senat и рамный внедорожник Aurus Komendant. Одновременно ведётся подготовка к выпуску модернизированной версии седана Senat.

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