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Опубликовано 15 июня 2026, 09:35
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Пикап из КНР прошёл сотни тысяч километров без капитального ремонта

На станцию технического обслуживания в Барнауле заехал 13-летний рамный пикап Great Wall Wingle 3
Специалист рассказал, как Wingle 2013 года дожил до полумиллиона километров. На одометре автомобиля значится 493 тысяч километров. Собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев в беседе с «Российской газетой» отметил, что экземпляр первых поколений добрался до пробега, который не всегда ожидают даже от более престижных марок.
Пикап из КНР прошёл сотни тысяч километров без капитального ремонта
Auto.ru

По конструкции машина близка к старым японским пикапам, отметил владелец. Она оснащена двухлитровым восьмисоткубовым турбодизелем, фактически воспроизводящим проверенный двигатель Isuzu. Этот агрегат десятилетиями ставили на внедорожники, и при условии регулярной смены масла и внимания к топливной системе его ресурс оценивают как миллионный.

Собственник все годы соблюдает классический подход: плановое ТО он проходит каждые 8–9 тысяч километров — ровно так, как предписывает производитель дизельных Great Wall.

На данный момент машина преодолела 493 тысячи километров без серьёзных вмешательств: ни капитального ремонта, ни крупных отказов не случалось. Главное для такого дизеля — качество топлива и состояние топливной аппаратуры. Владелец систематически проходит ТО и не доводит детали до опасного износа. Перечень стандартных процедур для данного Wingle включает замену расходников по ходовой части и тормозам, проверку с подтяжкой креплений подвески, а также обслуживание трансмиссии.

Слабое место автомобиля 2013 года — кузов. Рамные китайские модели тех лет склонны быстро «цвести», особенно в регионах с дорожными реагентами и резкими перепадами температур. Первыми подвергаются риску пороги, низ дверей, колёсные арки и нижний периметр кузова. По ходовой части со временем требуют замены стойки и втулки стабилизатора, амортизаторы, сайлентблоки рычагов и подвесной подшипник карданного вала. Это типичный набор для любого рамного пикапа, независимо от страны производства, отмечает специалист.

Последний заезд в апреле был связан с небольшим дефектом. Речь об отказе кислородного датчика: динамика почти не изменилась, но на приборной панели постоянно горела индикация неисправности двигателя. Мастера подтвердили необходимость замены элемента для возврата к штатной работе. Диагностика не выявила критических неисправностей в силовом агрегате, трансмиссии и ходовой части. Но возраст и пробег выдаёт именно кузов. Пикап, который эксплуатируется в Алтайском крае при нестабильной погоде и на грунтовых дорогах, выглядит заметно постаревшим, несмотря на регулярный уход и локальные антикоррозионные обработки.

«Называть такой автомобиль ненадёжным уже не получается. До пробега 493 тысяч километров случайные машины просто не доживают. Всё-таки срок жизни конкретного автомобиля определяется не столько страной производства, сколько самим владельцем», — подчеркнул Погуляев.

Тринадцать лет для такого пикапа — солидный возраст. Турбодизель при нормальном топливе и постоянном обновлении масла теоретически способен подбираться к условному миллиону, однако по мере износа топливной аппаратуры, турбины и газораспределительного механизма риск дорогостоящего ремонта будет увеличиваться.

«Чтобы пикап прожил дольше, мы рекомендуем выполнять ТО чаще, примерно каждые 7 - 8 тысяч киллометров с заменой масла и фильтров, внимательно следить за топливной аппаратурой и качеством солярки, регулярно диагностировать ходовую часть и не ездить с изношенными рессорами, амортизаторами и шаровыми. Кроме того, важно обязательно заниматься кузовом. Необходим своевременный антикор, обработка скрытых полостей, своевременный ремонт ржавчины», — подытожил специалист.

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Источник:RG.RU
Автор:Марина Аверкина
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