Илья Попов впервые в карьере выиграл этап Гран-при РДС

Вторую строчку занял Сергей Кузнецов (Fresh Racing) на Toyota Supra A80 (193 балла). Третье место досталось победителью квалификации Тимофею Добровольскому (Takayama Forward Auto, 160 очков). Лидировавший после квалификационного дня Аркадий Цареградцев (Systeme Electric «Одержимые Моторспорт», ) стал пятым, пропустив на четвёртую позицию Томми Кайли.

В командном зачёте победа досталась команде Systeme Electric «Одержимые Моторспорт» (352 балла). На второй позиции расположилась Fresh Racing (322 балла), на третьей — Takayama Forward Auto (247 баллов).

После трёх этапов Томми Кайли продолжает возглавлять турнирную таблицу — двух подряд выходов в финал и попадания в Топ-4 ирландцу хватает, чтобы уверенно лидировать в чемпионской гонке. Его ближайшими преследователями являются Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин.

Следующий, четвёртый в этом сезоне, этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 11 и 12 июля уик-энд дрифта примет автодром ADM Raceway в Москве. Но прежде, 20 июня, на столичном автодроме Moscow Raceway пройдет фестиваль большого дрифта RDS Fest. Главным событием программы станет «Супербитва» — противостояние лучших пилотов из разных уголков России.

Читайте также: