Новости
Опубликовано 15 июня 2026, 13:47
1 мин.

Илья Попов впервые в карьере выиграл этап Гран-при РДС

Но итоги нижегородского этапа на расклад сил в личном и командном зачётах не повлияли
«Нижегородское кольцо» принесло победу Илье Попову на этапе Гран-при РДС. Третий этап Гран-при Российской Дрифт Серии (РДС) прошёл на автодроме «Нижегородское кольцо». Победу впервые в карьере завоевал Илья Попов (Systeme Electric «Одержимые Моторспорт») на Nissan 370Z с результатом 260 очков.
Илья Попов впервые в карьере выиграл этап Гран-при РДС
RDS GP

Вторую строчку занял Сергей Кузнецов (Fresh Racing) на Toyota Supra A80 (193 балла). Третье место досталось победителью квалификации Тимофею Добровольскому (Takayama Forward Auto, 160 очков). Лидировавший после квалификационного дня Аркадий Цареградцев (Systeme Electric «Одержимые Моторспорт», ) стал пятым, пропустив на четвёртую позицию Томми Кайли.

В командном зачёте победа досталась команде Systeme Electric «Одержимые Моторспорт» (352 балла). На второй позиции расположилась Fresh Racing (322 балла), на третьей — Takayama Forward Auto (247 баллов).

После трёх этапов Томми Кайли продолжает возглавлять турнирную таблицу — двух подряд выходов в финал и попадания в Топ-4 ирландцу хватает, чтобы уверенно лидировать в чемпионской гонке. Его ближайшими преследователями являются Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин.

Следующий, четвёртый в этом сезоне, этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 11 и 12 июля уик-энд дрифта примет автодром ADM Raceway в Москве. Но прежде, 20 июня, на столичном автодроме Moscow Raceway пройдет фестиваль большого дрифта RDS Fest. Главным событием программы станет «Супербитва» — противостояние лучших пилотов из разных уголков России.

Читайте также:

  • Водителям объяснили разницу в стоимости ОСАГО в несколько раз
  • Пикап из КНР прошёл сотни тысяч километров без капитального ремонта
  • В российском регионе в продаже появилась необычная Lada Priora
Источник:RDS GP
Автор:Марина Аверкина
Теги:
#Россия
,
#автомобильные новости
,
#автомобили
,
#Дрифт
,
#Спорткары
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Илья Попов впервые в карьере выиграл этап Гран-при РДС