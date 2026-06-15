В российском регионе в продаже появилась необычная Lada Priora

В российском регионе в продаже появилась необычная Lada PrioraТехнические доработки автомобиль получил у мастеров в Дагестане
Мотор и подвеска собраны с использованием компонентов от Lancer Evolution. Салон оборудован спортивными ковшами, чёрным потолком и приборной панелью от Subaru или Mitsubishi. Для силового агрегата предусмотрено несколько программ, позволяющих менять отдачу в зависимости от предпочтений водителя, сообщил нынешний владелец машины.
За время эксплуатации у машины сменилось три собственника. Нынешний владелец не был участников или инициатором тюнинга, но может поделиться контактами специалиста, занимавшегося всеми работами.
К объявлению приложен подробный фотоотчёт, заявленные характеристики полностью совпадают с данными паспорта транспортного средства. В истории автомобиля зафиксированы две регистрации и две записи о пробеге.
Lada Priora первого поколения продолжает оставаться одной из востребованных моделей на вторичном рынке благодаря простой конструкции и доступности запчастей. Но при покупке тюнингованного экземпляра покупателю важно оценить не только внешность и мощность, но и вероятные сложности с обслуживанием, а также с оформлением внесённых изменений в ГАИ.
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