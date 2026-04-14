В Калининграде во втором квартале стартует производство Tank

Опубликовано 14 апреля 2026, 13:371 мин.
В Калининграде во втором квартале стартует производство TankСобранные автомобили будут проходить полную проверку качества в соответствии с внутренними требованиями концерна GWM
На заводе Haval в Туле скоро состоится открытие второго цеха штамповки. Производство рамного внедорожника Tank 300 на калининградском «Автоторе» стартует во втором квартале 2026 года. На первом этапе сборку организуют по упрощённой крупноузловой технологии. К середине лета завод перейдёт на мелкоузловую сборку. Кроме того, идёт речь о расширении мощностей тульского завода Haval. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент «Грейт Волл Мотор Рус» Чжан Цзюньсюе.
Топ-менеджер также сообщил о скором расширении мощностей тульского завода Haval. Предприятие впервые выйдет на полный цикл выпуска машин благодаря открытию второго цеха штамповки. В нём будут изготавливать крупные кузовные детали — элементы крыши и пола.
По словам Чжан Цзюньсюе, это снизит расходы на перевозки и уменьшит риски повреждения компонентов в пути из Китая. Он отметил, что металл для штамповки закупают у российских предприятий.
В настоящее время завод в Тульской области выпускает четыре кроссовера линейки Haval City (Jolion, F7, F7x, Dargo и Dargo X) и две модели Haval Pro (H3 и H7).
Источник:«Газете.Ru»
Автор:Марина Аверкина