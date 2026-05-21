В России сертифицирован новый кроссовер Changan

Опубликовано 21 мая 2026, 13:281 мин.
В России сертифицирован новый кроссовер ChanganПроизводитель сообщил о получении ОТТС на электрический Deepal S05
В РФ сертифицировали новый кроссовер Changan. Китайский концерн сообщил о получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новый вседорожник Deepal S05 с электрической силовой установкой. Документ позволяет начать продажи модели на российском рынке.
Deepal
Размеры паркетника составляют 4620 х 1900 х 1600 мм в длину, ширину и высоту соответственно, расстояние между осями равно 2880 мм.
В движение новинку приводит двухмоторная силовая установка мощностью 381 л. с. Ёмкость аккумулятора производитель не раскрывает, но уточняет, что запас хода достигает 500 км.
Оснащение будет включать медиасистему с широким набором цифровых функций, а также широким набором систем безопасности и опций комфорта.
Все подробности о сроках появления Deepal S05 на российском рынке, а также ценах и комплектациях кроссовера, будут раскрыты в ближайшее время.
