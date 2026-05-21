В России предложили сделать дороги бесплатными в одном случае

В России предложили сделать дороги бесплатными в одном случаеДепутаты хотят не брать с водителей деньги за платные дороги во время ремонта
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения правила, согласно которому на период проведения ремонтных работ, существенно ограничивающих движение на платном участке автомобильной дороги, плата за проезд по такому участку временно не взимается», — говорится в документе.
Авторы предложения отмечают, что к подобным ситуациям можно отнести проведение ремонта с закрытием одной или нескольких полос движения, когда невозможно обеспечить обычную пропускную способность транспортной артерии. Особенно если это приводит снижению разрешённой на отрезке скорости и образованию заторов.
Предполагается, что если на участке трасс запланированы работы, оператор может временно устанавливать нулевой тариф на весь отрезок или его часть.
Если средства списались автоматически, в Госдуме предложили ввести автоматический перерасчёт и возврат денег водителям без подачи отдельного заявления.
Авторы предложения подчеркнули, что реализация нововведений позволит сократить количество споров между автомобилистами и оператором участков, повысить прозрачность правил взимания платы.
