Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

Как заявил чиновник, компании из Поднебесной о локализации своих машин в нашей стране сами заинтересованы заходить в сегменты, в которых они могут предложить «уникальный продукт с наибольшим потенциалом роста», а также быстрее окупить свои инвестиции. Он отметил, что сегодня речь идёт, в первую очередь, о гибридах и электрокарах.

«Все последние годы ассортимент китайских легковых автомобилей, представленных на российском рынке — локализованных и официально импортируемых — только растёт. Поэтому о снижении конкуренции речи точно не идёт», — подчеркнул Мантуров.

Вице-премьер напомнил, что за последние несколько лет производство китайских автомобилей было налажено в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Калужской, Липецкой и Калининградской областях. Кроме того, Haval работает над углублением локализации на своей площадке в Тульской области.

«Развитие национальных производителей, тем более с учётом всех санкционных уроков — это наш приоритет. Мы стремимся поддерживать баланс, позволяющий локальным производителям развиваться в конкурентной среде, но без перекосов, которые могут ставить под угрозу технологический суверенитет. Так мы сможем гарантировать сохранение выбора и доступность автомобилей во всех сегментах на средне- и долгосрочную перспективу», — заключил политик.

Читайте также: