Россияне активно покупают машины одного типа в 2026

21 мая 2026
Россияне активно покупают машины одного типа в 2026Спрос на автомобили с пробегом вырос на 6,4%
В РФ выросли продажи одного типа машин. В апреле 2026 года объём продаж автомобилей на вторичном рынке вырос на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2025, до 542 234 реализованных легковушек с пробегом. Всего же с начала года было реализовано 1 866 213 подержанных транспортных средств — на 5,1% больше, чем с января по апрель прошлого года.
Наибольшим спросом в России пользуются Lada с пробегом, несмотря на падение интереса на 7,2%. За четыре месяца новых владельцев нашли 439 793 единицы транспорта. Стоит отметить, что это единственный бренд в марочном списке, который завершил четыре месяца в минусе.
Кроме того, востребованными у россиян оказались автомобили Toyota (+9,2%, 190 835 шт.), Kia (+9,9%, 104 876 шт.), Hyundai (+10,2%, 102 364 шт.), Volkswagen (+19,7%, 83 368 шт.), Nissan (+9,5%, 84 025 шт.), Honda (+11,8%, 61 376 шт.), Chevrolet (+6,1%, 67 573 шт.), Renault (+9,2%, 65 024 шт.), Ford (+5,3%, 55 364 шт.).
Автор:Светлана Ходос
