Россияне активно покупают машины одного типа в 2026

Наибольшим спросом в России пользуются Lada с пробегом, несмотря на падение интереса на 7,2%. За четыре месяца новых владельцев нашли 439 793 единицы транспорта. Стоит отметить, что это единственный бренд в марочном списке, который завершил четыре месяца в минусе.

Кроме того, востребованными у россиян оказались автомобили Toyota (+9,2%, 190 835 шт.), Kia (+9,9%, 104 876 шт.), Hyundai (+10,2%, 102 364 шт.), Volkswagen (+19,7%, 83 368 шт.), Nissan (+9,5%, 84 025 шт.), Honda (+11,8%, 61 376 шт.), Chevrolet (+6,1%, 67 573 шт.), Renault (+9,2%, 65 024 шт.), Ford (+5,3%, 55 364 шт.).

